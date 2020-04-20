خبيرة تجميل توضح طرق تفادي تشقق الشفاه أثناء الصيام

استخدام مرطبات الشفاه

المياه

تقشير الشفاه بطرق سليمة

ماسكات للشفاه

زيوت الشفاه

تعيش الفتيات في أزمة تشقق الشفتين التي تعتبر ضمن أحد مشكلات الصيام في فصل الصيف بشكل خاص.وتقدم خبيرة التجميل سيرا مجدي طرق لتفادي تشقق الشفاه في الصيام.يجب المواظبة على استخدام مرطب الشفاه أو زبدة الكاكاو ما بين ساعات الإفطار والسحور، حتى يوفر الحماية للشفاه من التشقق خلال ساعات الصيام الطويلة.يفضل تناول المياه في ساعات الفطار، حيث أنها تروي الجسد وتعمل على حماية الجلد بشكل عام من الجفاف، كما أن الترطيب الكافي في الجسم كفيل بالحد من تشقق الشفتين خاصة.هناك أقنعة لتقشير الجلد الميت تستخدم لتحديد الشفاه ونضارتها، ويمكن تطبيق ذلك من خلال وضع كمية كثيفة من الفازلين فوق الشفتين، وتركها لمدة ربع ساعة، ثم تقشيرها باستخدام فرشاة أسنان برفق، وتغسل بعدها جيدا من آثار الفازلين.عن طريق وضع شرائح الخيار الرقيقة على الشفاه يمكن ترطيبها بشكل واضح، وكذلك ماسك العسل بوضع نقطتين على الشفاه وتركها لمدة ربع ساعة له مفعول على رطوبتهما واعطائها شكل لائق.باستخدام قطرات معدودة من زيت الزيتون أو جوز الهند قادرة على ترطيب الشفاه بشكل كبير اثناء ساعات الصيام.