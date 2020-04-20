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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء تكشف عن «ما يجوز وما لا يجوز» في رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:10 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال ١٥ معلومة ما يجوز وما لا يجوز في رمضان بشكل مختصر ومبسط حتى يسهل على الناس معرفة الأحكام بسهولة.

وجاءت المعلومات كالتالي:

1. قراءة القرآن للمرأة كاشفة الرأس: جائزة.

2. قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.

3. إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناءً على وصية الطبيب بذلك: جائز.

4. قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.

5. الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.

6. الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر بصومه ولا يرجى شفاؤه: جائز مع الفدية.

7. الإفطار للمسافر مسافة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.

8. أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.

9. انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.

10. من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.

11. الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.

12. الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن "الله" في "الله أكبر" في بداية أذان الفجر.

13. مس المصحف للحائض: لا يجوز.

14. الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.

15. التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.

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