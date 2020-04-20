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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإندبندنت: إيران أمام حالة فوضى عارمة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:07 م
كورونا
كورونا
آية حسني
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اعتبرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن العالم الغربي يشعر بحالة غضب كبيرة تجاه النظام الإيراني، بعدما أقدم على استئناف النشاط اليومي، متجاهلا احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد، مما يضع البلاد أمام حالة فوضى عارمة.

وأشارت في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس الأول أن البلاد ستسمح لمراكز التسوق والأسواق بفتح أبوابها مجددا، على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة من أن البلاد ربما تتخذ بذلك خطوات من شأنها أن تبدد احتواء الفيروس.

وقال روحاني: "لدينا بعض الشركات تعد عرضة لمخاطر متوسطة وليست مخاطر منخفضة مثل المحال في الأماكن المغلقة كالأسواق أو المتاجر في المنشآت المجاورة لبعضها البعض مثل مراكز التسوق"، مضيفا: "ومن البداية تم اتخاذ قرار بأنها ستستأنف نشاطها مجددا انطلاقا من 20 أبريل وفي الوقت ذاته سنراقب كل البروتوكولات الصحية".

وأشارت الصحيفة في التقرير، إلى أن خبراء الصحة الدوليين سيراقبون عن كثب محاولات إيران لاستئناف الحياة الطبيعية، فهي الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط، حيث توفي أكثر من 5 آلاف شخص، وأصيب أكثر من 82 ألف شخص، مما قاد إلى اتخاذ إجراءات العزل وإغلاق الحياة العامة والتجارية على غرار الغرب.

وأوضحت الإندبندنت أن إيران تجد نفسها في مواجهة نفس الضغوط التي تتعرض لها معظم دول العالم، في محاولة لإحداث توازن بين تزايد المطالب الصاخبة للشعب لاستئناف الحياة الاقتصادية مع توصيات مسؤولي الصحة والمسؤولين الآخرين والتحذيرات من أنه بينما يتم الوصول إلى ذروة الوباء من المحتمل عودة تزايد الإصابة بالفيروس في حال تم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في وقت قريب جدا.

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