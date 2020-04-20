مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-4-2020 من القاهرة إلى محافظات الجمهورية

مواعيد القطارات اليوم الإثنين من القاهرة إلى محافظات مصر





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مواعيد القطارات اليوم ، تم تعليق حركة كافة القطارات اليوم الإثنين إجازة شم النسيم؛ حرصًا من الحكومة على عدم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



تم تعليق حركة كافة القطارات اليوم الإثنين إجازة شم النسيم؛ حرصًا من الحكومة على عدم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

في ظل وقت الحظر خلال أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تعتبر القطارات هي وسيلة النقل الآمنة الوحيدة خلال هذة الفترة للتنقل بين المحافظات، ويحرص المواطنون على متابعةالإثنين21 -4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر.وتحرص وزارة النقل المصرية من خلال وضع جدول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر على تطبيق حزمة إجراءات طبية لضمان أعلى درجات الأمن والأمان على صحة المواطنون وعدم انتشار العدوى بين صفوف المواطنين.قطار مختلط رقم 1205 –تبدأ رحلته اليوم الاثنين من القاهرة في الساعة 6:30 وتنتهي المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.قطار مكيف رقم 903 –تبدأ رحلته اليوم الإثنين من القاهرة في تمام الساعة 6:45 وتنتهي المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.قطار مميز رقم 7 –تبدأ رحلته اليوم الإثنين من القاهرة في تمام الساعة 6:55 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21 -4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر:-قطار مكيف رقم 905تبدأ رحلته اليوم الإثنين من القاهرة الساعة 8:00 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار مكيف رقم 901تبدأ رحلته اليوم الإثنين من القاهرة الساعة 8:10 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.موعد قطارات الصعيد:-قطار نوم رقم 86 –تبدأ رحلته اليوم الإثنين في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 18:30، وتنتهي أسوان في تمام الساعة 7:35.قطار مكيف رقم 980تبدأ رحلته اليوم الإثنين في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 7:30، وتنتهي محطته النهائية في الأقصر الساعة 18:30.قطار مكيف رقم 978 –تبدأ رحلته اليوم الإثنين من القاهرة في تمام الساعة 7:10، وتنتهي محطته النهائية بالأقصر في الساعة 17:20.قطار مميز رقم 1142 –تبدأ رحلته اليوم الإثنين في القيام من القاهرة في تمام الساعة 16:30، وتنتهي في محطة الواسطى في تمام الساعة 18:25.