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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يقفز 1% مع هبوط أسواق الأسهم بفعل انهيار النفط الأمريكي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:21 م
الذهب
الذهب
وكالات
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قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة، اليوم الإثنين، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية منخفضة، وهو ما يوجه ضربة إلى الأصول العالية المخاطر، ويدفع المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1689.80 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول، مرتفعا 0.33% عن الإغلاق السابق بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ التاسع من أبريل عند 1670.55 دولار.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1711.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في (أو إيه إن دي إيه) للسمسرة: "الذهب يرتفع بفعل مراهنات على أن (إجراءات) لتحفيز نقدي عالمي لم يسبق له مثيل ستتزايد، وبعد أن أعاد الاضطراب التاريخي في صناعة النفط إلى أذهان الجميع أننا بعيدون كثيرا عن رؤية عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى طبيعته".

وتضررت أسواق الأسهم العالمية من انهيار أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 100 في المئة، لتتحول إلى سلبية للمرة الأولى على الإطلاق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2150.30 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.63% إلى 770.32 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.65% إلى 15.22 دولار للأوقية.

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