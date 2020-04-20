محمد قنديل يوجه الضربة القاضية لـ«عنتيل الدوحة» (فيديو)

نشر الإعلامي محمد قنديل، مقطع فيديو على «يوتيوب» بعنوان "محمد قنديل vs عنتيل الدوحة.. الضربة القضية"، واصل من خلاله فضح عبدالله الشريف، وكشف زيف ادعاءاته بفبركة التسريبات الجنسية له.وقال قنديل في بداية الفيديو، إن "الشريف" يدعي إن المحادثة مفركة وأرسلها له لـ"يضحك عليه"، مردفا: "الفبركة لو حقيقية، كنت فبركلي وانت بتقبض من الدوحة، فاطلع وأزيط، وتجيب باقي الفيديو وانت بترجع له الفلوس، إيه جابك في سكة الإباحية، هل لو ده فيديو مفبرك اللي فبركه عنده جانب أخلاقي؟".وأضاف قنديل:"اطللع اعتذر لجمهورك وقول لهم إنك تبت، أو قول لهم إنتوا ليكوا المحتوى اللي بقدمه وملكوش دعوة بحياتي الخاصة، أنا لو حد طلع لي تسريبات هاطلع أقول دي حياتي الخاصة، أو مطلعش خالص".وفضح قنديل، كذب عبدالله الشريف، عن أن الفيديو تم إعداده في 4 أيام، وأكد بالأدلة التقنية أن المحادثة بدأت منذ نوفمبر الماضي.وعقب قنديل: "عبدالله وهو ببيعرض الشات في الآخر البنت بعتت له رسالة حسبي الله ونعم الوكيل فيك وأيوة صوتك وده رد على التسريبات اللي فاتت، كان ممكن يحذفها، لكنه فضح نفسه تاني".