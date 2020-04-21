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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 أبريل 2020 فى مدن ومحافظات مصر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:18 ص
جريدة الدستور
الدستور
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ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر، حيث يترقب المسلمون في جميع المحافظات عن المواقيت اليومية مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان المعظم.

والصلوات تشمل صلوات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحرص الكثير من سكان مصر على البحث عن موعد الأذان خاصة المغرب بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لفريضة الصيام.

مواقيت الصلاة اليوم
ويقدم موقع "الدستور" المواقيت اليوم الاثنين، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة وعدد من المحافظات فيما يلي:-

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجْر 3:50 ص
الشروق 5:23 ص
موعد صلاة الظُّهْر 11:54 ص
موعد صلاة العَصر 3:30 م
موعد صلاة المَغرب 6:26 م
موعد صلاة العِشاء 7:48 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجْر 3:53 ص
الشروق 5:27 ص
صلاة الظُّهْر 11:59 ص
موعد صلاة العَصر 3:36 م
صلاة المَغرب 6:32 م
موعد صلاة العِشاء 7:56 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
موعد صلاة الفجْر 3:45 ص
الشروق 5:18 ص
صلاة الظُّهْر 11:50 ص
موعد صلاة العَصر 3:26 م
موعد صلاة المَغرب 6:22 م
موعد صلاة العِشاء 7:45 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
موعد صلاة الفجْر 3:43 ص
الشروق 5:13 ص
صلاة الظُّهْر 11:42 ص
موعد صلاة العَصر 3:15 م
موعد صلاة المَغرب 6:11 م
موعد صلاة العِشاء 7:31 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجْر 4:32 ص
الشروق 5:58 ص
صلاة الظُّهْر 12:23 م
صلاة العَصر 3:51 م
موعد صلاة المَغرب 6:48 م
موعد صلاة العِشاء 8:05 م.


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مواقيت الصلاة في اسيوط:-
موعد صلاة الفجْر 3:58 ص
الشروق 5:27 ص
صلاة الظُّهْر 11:56 ص
موعد صلاة العَصر 3:28 م
موعد صلاة المَغرب 6:24 م
موعد صلاة العِشاء 7:43 م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:-
موعد صلاة الفجْر 4:03 ص
الشروق 5:37 ص
موعد صلاة الظُّهْر 12:10 م
موعد صلاة العَصر 3:47 م
موعد صلاة المَغرب 6:43 م
موعد صلاة العِشاء 8:07 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس
موعد صلاة الفجْر 3:45 ص
الشروق 5:17 ص
لاة الظُّهْر 11:49 ص
موعد صلاة العَصر 3:24 م
موعد صلاة المَغرب 6:20 م
موعد صلاة العِشاء 7:42 م

وحُكم الأذان بالنسبة للصلوات الخمس فهو فرضُ كفاية، وذلك في حق الرجال؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين من المسلمون.

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