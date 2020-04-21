مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 أبريل 2020 فى مدن ومحافظات مصر

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر، حيث يترقب المسلمون في جميع المحافظات عن المواقيت اليومية مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان المعظم.والصلوات تشمل صلوات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحرص الكثير من سكان مصر على البحث عن موعد الأذان خاصة المغرب بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لفريضة الصيام.مواقيت الصلاة اليومويقدم موقع "الدستور" المواقيت اليوم الاثنين، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة وعدد من المحافظات فيما يلي:-مواقيت الصلاة في القاهرةموعد صلاة الفجْر 3:50 صالشروق 5:23 صموعد صلاة الظُّهْر 11:54 صموعد صلاة العَصر 3:30 مموعد صلاة المَغرب 6:26 مموعد صلاة العِشاء 7:48 ممواعيد الصلاة في الإسكندريةموعد صلاة الفجْر 3:53 صالشروق 5:27 صصلاة الظُّهْر 11:59 صموعد صلاة العَصر 3:36 مصلاة المَغرب 6:32 مموعد صلاة العِشاء 7:56 ممواقيت الصلاة في الإسماعيليةموعد صلاة الفجْر 3:45 صالشروق 5:18 صصلاة الظُّهْر 11:50 صموعد صلاة العَصر 3:26 مموعد صلاة المَغرب 6:22 مموعد صلاة العِشاء 7:45 ممواعيد الصلاة في شرم الشيخموعد صلاة الفجْر 3:43 صالشروق 5:13 صصلاة الظُّهْر 11:42 صموعد صلاة العَصر 3:15 مموعد صلاة المَغرب 6:11 مموعد صلاة العِشاء 7:31 ممواقيت الصلاة فى أسوانموعد صلاة الفجْر 4:32 صالشروق 5:58 صصلاة الظُّهْر 12:23 مصلاة العَصر 3:51 مموعد صلاة المَغرب 6:48 مموعد صلاة العِشاء 8:05 م.اقرأ أيضا:الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصرًا على المكيمواقيت الصلاة في اسيوط:-موعد صلاة الفجْر 3:58 صالشروق 5:27 صصلاة الظُّهْر 11:56 صموعد صلاة العَصر 3:28 مموعد صلاة المَغرب 6:24 مموعد صلاة العِشاء 7:43 ممواقيت الصلاة في مرسى مطروح:-موعد صلاة الفجْر 4:03 صالشروق 5:37 صموعد صلاة الظُّهْر 12:10 مموعد صلاة العَصر 3:47 مموعد صلاة المَغرب 6:43 مموعد صلاة العِشاء 8:07 ممواقيت الصلاة اليوم في السويسموعد صلاة الفجْر 3:45 صالشروق 5:17 صلاة الظُّهْر 11:49 صموعد صلاة العَصر 3:24 مموعد صلاة المَغرب 6:20 مموعد صلاة العِشاء 7:42 موحُكم الأذان بالنسبة للصلوات الخمس فهو فرضُ كفاية، وذلك في حق الرجال؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين من المسلمون.