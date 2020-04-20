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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض «سلطانة المعز» و«شاهد عيان» على قناة رؤيا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:08 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
منار إبراهيم
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أعلنت قناة "رؤيا" عن عرض مسلسلي "سلطانة المعز" لغادة عبدالرازق، و"شاهد عيان" لحسن الرداد خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشتها.

ويذاع مسلسل "سلطانة المعز" في تمام الساعة 08:00 مساءً، ويعاد 04:00 صباحًا، و10:30 صباحًا، وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية، وتظهر غادة عبدالرازق من خلال البرومو بلقطات بين الفرح والحزن، وتؤدي دور سيدة تعمل على إدارة محلات ورثتها من أبيها، وتقع في الحب وتتغير حياتها، ويشاركها البطولة الفنانون حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم.

أما مسلسل "شاهد عيان" فيذاع الساعة 09:00 مساءً، ويعاد 05:00 صباحًا، و11:30 صباحًا، ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحمل العمل عددًا من المفاجآت، ويشارك في بطولته كل من وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن رومانسي.

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