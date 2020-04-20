جرأة غير مسبوقة.. قائمة ضيوف «شيخ الحارة» على «القاهرة والناس»

تستعد قناة "القاهرة والناس" بمجموعة من الحلقات القوية والساخنة والجريئة من برنامج "شيخ الحارة" لعرضها خلال شهر رمضان، مع إيناس الدغيدى، والتي تواصل مسيرة البرنامج الناجحة على مدار السنوات الماضية.إيناس الدغيدي تكشف بأسئلتها للنجوم ومن خلال "شيخ الحارة" عن العديد من أسرارهم، وتواجههم، بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، وكذلك القضايا الساخنة التي أثارت الجدل على مدار السنوات الماضية، وهو ما اعتادت عليه المخرجة إيناس الدغيدي في هذه النوعية من البرامج الجريئة، ذات الطابع الساخن.تستضيف الدغيدي خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، تامر هجرس، وإنجي علي، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، وغيرهم من النجوم.