الجيش اليمنى يحبط تسللًا للحوثيين فى حجة

أحبط الجيش اليمني، اليوم، تسللًا لميليشيا الحوثي في جبهة حرض الحدودية بمحافظة حجة شمالي غربي البلاد.وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة تسلل للميليشيا في جبهة الطينة شمالي مديرية عبس بمحافظة حجة، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى.وبالتزامن، شنت ميليشيا الحوثي قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا على مواقع متفرقة تتمركز فيها قوات الجيش في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.