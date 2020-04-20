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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:00 م
المهندس محمد أبوسعدة
المهندس محمد أبوسعدة
آلاء حسن
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أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، أن آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في مسابقة تراثي 5 للفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، نظرًا لما تتعرض له مصر من ظرف استثنائي.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على ما تملكه القاهرة من عناصر تفرد معمارية وعمرانية تعكس عمق وتنوع الموروث الثقافي بها.

واحتفالًا بإعلان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020؛ فقد تقرر أن تتميز تراثي 5 بصبغة استثنائيه هذا العام بأن توجه للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي معا حيث كانت في طورها الأول والثاني والثالث موجهة للتصوير الفوتوغرافي، بينما في الطور الرابع موجهة للفنون التشكيلية، ويجمع هذا العام بين القسمين معا.

وكان قد تم الإعلان عن المسابقة صباح يوم 20 فبراير 2020 من خلال الموقع الرسمي للجهاز، كما تم وضع كراسة الشروط على الموقع ذاته للاطلاع عليها ومعرفة شروط المسابقة وكيفية التقديم لها وكذلك الجدول الزمني، حيث يتم إعلان النتيجة وتسليم الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة يوم الثلاثاء 5 مايو 2020.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور أحمد هنو، الدكتور يمن ونس، الدكتور حسين بكر، شريف سنبل، الدكتورة فاطمة عبدالرحمن، المهندس محمد أبوسعدة، والفنان التشكيلي محمد عبلة.

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