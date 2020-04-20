«في رحاب القرآن الكريم» برنامج يومي لوزير الأوقاف على التليفزيون برمضان

يقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، برنامج "في رحاب القرآن الكريم" يوميا في رمضان على قنوات التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.وقال وزير الأوقاف في تصريح خاص إن البرنامج يجمع بين مقدمة قرآنية بصوت المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (رحمه الله رحمة واسعة) حول موضوع كل حلقة على حدة، ثم التناول الموضوعي لإحدى القضايا الموضوعية في رحاب القرآن الكريم في أسلوب عصري ميسر، وتختم كل حلقة بابتهالات مختارة من ابتهالات المرحوم الشيخ النقشبندي (رحمه الله رحمة واسعة)، وأن البرنامج من إخراج الأستاذة عبير الليثي.وأشاد وزير الأوقاف، بالتلفزيون المصري والهيئة الوطنية للإعلام، لعملهما الدؤوب على نشر صحيح الدين، وكل عام وأنتم بخير.وسوف ننشر لاحقًا مواعيد إذاعته على شاشات وإذاعات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية.