«التعليم»: إعلان مواعيد امتحانات أولى وتانية ثانوى قريبًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستعلن مواعيد الامتحانات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قريبا لكل مادة، علما بأن الفترة من ٩ صباحًا حتى ٤ عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات.وأضاف «شوقي»، عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «ستعلن الوزارة عن تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات، وستعلن الوزارة أيضا عن تفاصيل الدخول على الامتحانات الإلكترونية وموقف طلاب المنازل والخدمات والعالقين في الخارج من أبنائنا».واختتم الوزير: «نتمني استغلال الوقت في التحضير من خلال منصة التعلم على بنك المعرفة والمنصات الإلكترونية التي ستتوفر خلال هذا الأسبوع وكذلك القنوات التعليمية».وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.وستتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.