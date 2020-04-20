الإمارات تسير رحلات طيران جديدة لإعادة مواطنيها من الهند

أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية، تسيير رحلات عودة جديدة من أربع مدن في الهند إلى الشارقة لنقل مواطني الدولة إلى الإمارات، موضحة أن رحلات العودة الخاصة إلى مطار الشارقة الدولي ستقلع من مومباي ودلهي اليوم الإثنين، ومن كوتشي وحيدر آباد يوم بعد غد 22 أبريل الجاري.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "العربية للطيران " أكدت التزامها بإعادة المواطنين في الخارج إلى الدولة ودعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية حيث تواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في الدولة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تسيير عدد من رحلات العودة للمسافرين إضافة إلى رحلات شحن جوي إلى عدة وجهات خلال شهر أبريل الجاري.