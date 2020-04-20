«جهاز العبور» يزيل مخالفة بناء للقضاء على العشوائية (صور)

أزالت إدارة أمن جهاز تنمية مدينة العبور، بناء "روڤ" تحت الإنشاء بالحي التاسع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعه طبقا للقانون، طبقا لتوجيهات المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية المدينة العبور.وأوضح "رئيس الجهاز"، أنه جاري استكمال خطة العمل للقضاء على العشوائية، والحملات مستمرة لليوم الثانى على التوالى بالحى الأول وحى الشباب بمشاركة أمن الجهاز وأشرطه التعمير.وأشار رئيس الجهاز، إلى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد،مع التزام المواطنين بعدم الخروج إلى المنتزهات.