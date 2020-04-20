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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة العالمية» تحذر من خسائر اجتماعية وإنمائية بسبب كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:54 م
منظمة السياحة العالمية
منظمة السياحة العالمية
فاتن غلاب
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حذرت منظمة السياحة العالمية اليوم الإثنين، من الخسائر الاجتماعية والإنمائية المتوقعة نتيجة أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، مؤكدة أن الأزمة قد يكون لها أثر اقتصادي، مشيرة إلى أنها أخذت زمام مبادرة تتضمن قيام الحكومات بكل ما في وسعها لحماية سبل العيش وحماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفا.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي نظمته لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إنه خلال الاجتماع الثالث للجنة الأزمات، حثت منظمة السياحة العالمية الأعضاء على زيادة الضغط على قادة العالم لإعادة التفكير في السياسات الضريبية وسياسات التوظيف المتعلقة بالسياحة وللمساعدة في التأكد من بقاء الشركات للمساعدة في دفع جهود الإنعاش على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع ما يتعرض له صناع القرار من ضغوط متزايدة لاتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، وتركز اهتمامهم على النواحي المالية والاقتصادية ما بدا واضحا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حين عززت المفوضية الأوروبية التعاون السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعمل لجنة أزمات السياحة العالمية على خطة انتعاش سريعة للقطاع فور انحسار الفيروس تتمثل في تطبيق سياسة الحدود المفتوحة وتعزيز الاتصال، مع العمل أيضًا على زيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين في اتباع إجراءات الأمان والصحة والسياحة الخضراء.

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