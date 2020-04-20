الأنبا بافلوس يهنئ الأقباط بأعياد القيامة وشم النسيم

وجه الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باليونان، رسالة تهنئة بأعياد القيامة وشم النسيم.وبثت الإيبارشية مقطع فيديو مسجل للأنبا بافلوس، يقدم خلاله رسالة روحية عن عيد القيامة المجيد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين 20 أبريل، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.