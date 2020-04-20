البحرين والسعودية تبحثان التعاون المشترك لمواجهة كورونا

أجرى وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال، التعاون المشترك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة، والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.