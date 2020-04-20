6000 كرتونة مواد غذائية لأهالى شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، دور المجتمع المدنى فى دعم التنمية.وأشار المحافظ، فى لقائه اليوم الإثنين، مع نبيل أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، وبحضور محمود عبدالله، مدير العلاقات العامة ببنك ناصر الاجتماعى، والدكتور صلاح صقر، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للتنمية والإبداع- إلى دور منظمات المجتمع المدنى كشريك أساسى مع الدولة فى تحقيق التنمية، مثمنا دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فى التيسير على المواطنين ودعم خطط الدولة فى مختلف القطاعات.من جانبه، أكد أبوالنجا، أنه تم، بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي، تقديم قافلة مساعدات لأهالي محافظة شمال سيناء كمرحلة أولى بمناسبة شهر رمضان ضمن قوافل الخير التى تنظمها مؤسسة مصر للتنمية والإبداع وبنك ناصر الاجتماعي، مشيرا إلى أن القافلة بقيمة 3 ملايين جنيه فى مرحلتها الأولى، وتضم ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، إلى جانب 4 محطات تحلية لتوفير مياه الشرب للتجمعات البدوية و50 خزان مياه.