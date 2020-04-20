رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جامعة المنصورة تطلق ملتقى عن «عالم الأعمال قبل وبعد كورونا» غدا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:42 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
حسن كامل
طباعة
يبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، الملتقى الأول عبر الإنترنت بجامعة المنصورة (التغييرات في عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد) ويستمر حتى الأربعاء الموفق 22 أبريل.

بدأ اليوم بجلسة افتتاحية بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة.

تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية الدكتورة مها فخري موسى الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أهداف المشروع وما حققه من إنجازات خلال أزمة Covid 19، ثم الجلسة الأولى مع الدكتور عبد العزيز علي حسن وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، بروفيسور محمود الثلث الخبير في علم الأوبئة والصحة العامة بالمملكة المتحدة، وحوار حول الأزمات الاقتصادية وطرق إدارتها في زمن الأوبئة.

تعقبها الجلسة الثانية مع الدكتور محمد الحديدي مدير التسويق بشركة Jovie لمنتجات ألبان الأطفال والتعرف على تكنيكات تكييف الشركات لاستراتيجياتها التسويقية أوقات الأزمات، الدكتورة نيفين عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين للحديث عن توجهات سوق الأعمال خلال وبعد كورونا، ثم الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول مع المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وحقائق وأرقام عن النمو المحلي وفرص ريادة الأعمال.

ويختتم اليوم الأول جلسة عن الفرص المتاحة لذوي الإعاقة في عصر الأزمة وما بعدها، مع ممثلي مركز المنصورة لخدمات ذوي الإعاقة سماح خميس والدكتورة إيمان أبو الفضل وزينب مسعد مديرة مركز الحياة لذوي الإعاقة.

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: «اللي بتتكلم عليه حنين حسام كان في فيلم مع ممثلة شهيرة»

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

أحمد موسى: «المصري اليوم» فتحت صفحاتها للإرهابيين

ارتفاع إصابات كورونا بـ«صفط تراب» في الغربية لـ41 حالة

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

أحمد موسى: «المصري اليوم» فتحت صفحاتها للإرهابيين

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إصابات كورونا لـ91 ألفًا والوفيات لـ2140 في تركيا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

realme تكشف النقاب عن سلسلة هواتفها التي طال انتظارها realme6 وrealme 6 Pro

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظات مصر وأول يوم في رمضان 2020

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان