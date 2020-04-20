جامعة المنصورة تطلق ملتقى عن «عالم الأعمال قبل وبعد كورونا» غدا

يبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، الملتقى الأول عبر الإنترنت بجامعة المنصورة (التغييرات في عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد) ويستمر حتى الأربعاء الموفق 22 أبريل.بدأ اليوم بجلسة افتتاحية بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة.تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية الدكتورة مها فخري موسى الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أهداف المشروع وما حققه من إنجازات خلال أزمة Covid 19، ثم الجلسة الأولى مع الدكتور عبد العزيز علي حسن وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، بروفيسور محمود الثلث الخبير في علم الأوبئة والصحة العامة بالمملكة المتحدة، وحوار حول الأزمات الاقتصادية وطرق إدارتها في زمن الأوبئة.تعقبها الجلسة الثانية مع الدكتور محمد الحديدي مدير التسويق بشركة Jovie لمنتجات ألبان الأطفال والتعرف على تكنيكات تكييف الشركات لاستراتيجياتها التسويقية أوقات الأزمات، الدكتورة نيفين عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين للحديث عن توجهات سوق الأعمال خلال وبعد كورونا، ثم الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول مع المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وحقائق وأرقام عن النمو المحلي وفرص ريادة الأعمال.ويختتم اليوم الأول جلسة عن الفرص المتاحة لذوي الإعاقة في عصر الأزمة وما بعدها، مع ممثلي مركز المنصورة لخدمات ذوي الإعاقة سماح خميس والدكتورة إيمان أبو الفضل وزينب مسعد مديرة مركز الحياة لذوي الإعاقة.