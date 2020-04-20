الكويت تمدد حظر التجول وعطلة المؤسسات حتى نهاية مايو

أعلن طارق المزرم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، عن تمديد حظر التجول ليبدأ 4 عصرا وينتهي 8 صباحا، كما تم تمديد عطلة المؤسسات حتى 31 مايو بدلًا 26 أبريل، وذلك لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.من جانبه، قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم: إن هناك دراسة لفرض حظر التجوال الكلي في الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج.وأوضح الصباح، أن الحظر الكلي الذي اعتمده مجلس الوزراء الكويتي على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في المرحلة الماضية، أتى بثماره؛ حيث تم اكتشاف العديد من الحالات بعد فحصها بواسطة الطواقم الطبية، مشيرا إلى أنه تم توفير كل الخدمات الطبية عبر إنشاء مستشفيات ميدانية لخدمة قاطني المنطقتين المعزولتين.وأشار إلى وجود حملات تقوم بها الفرق الوقائية في وزارة الصحة الكويتية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" تشمل المناطق العمالية في البلاد، كاشفا في الوقت نفسه عن توجه لفحص جميع قاطني تلك المناطق وعزل الحالات المصابة.