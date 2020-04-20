البحرين والكويت تبحثان هاتفيًا التعاون الثنائى لمواجهة كورونا

أجرى وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة، والشئون المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك.