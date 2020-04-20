روحاني: الضغوط الأمريكية على إيران غير إنسانية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن الضغوط الأمريكية على إيران في ظل تفشي وباء كورونا "غير إنسانية" وفقا لبيان على موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت.وإيران أشد بلدان الشرق الأوسط تضررا بالفيروس، ويقول مسؤولون إيرانيون إن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود طهران لمكافحته.وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على إيران عام 2018، بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي أُبرم قبلها بثلاث سنوات.وقال روحاني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "في هذه الظروف الصعبة، الضغط الأمريكي على شعب إيران غير إنساني أكثر من أي وقت آخر، واستمراره جريمة همجية ضد شعب عظيم وضد جميع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية".ونقل موقع الرئاسة على الإنترنت عنه قوله: "الآلية المالية التي صممتها أوروبا لم تتمكن مع الأسف من اتخاذ خطوة ملحوظة وفعالة أو تلعب دورا".