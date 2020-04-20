رسائل نصية لهواتف سكان العالم للتوعية بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى بيان مشترك لها مع الاتحاد الدولي للاتصالات، صدر مساء اليوم الإثنين في جنيف، أن المنظمتين وبدعم منظمة يونيسيف مع شركات الاتصالات بصدد إرسال رسائل نصية صحية إلى السكان حول العالم من غير القادرين على الاتصال بالانترنت، للمساعدة فى حمايتهم من فيروس كورونا.وقالت منظمة الصحة: إن التعاون سيبدأ فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثم يتم تنفيذه عالميا للوصول إلى الجميع بهذة الرسائل، مشيرة إلى أن ما يقرب من 3.6 مليار شخص لا يزالون غير متصلين بالإنترنت خاصة فى البلدان منخفضة الدخل حيث يوجد شخصين فقط من بين كل عشرة أشخاص متصلون بالإنترنت.وبحسب البيان المشترك، وجهت المنظمتان الدوليتان الدعوة إلى جميع شركاء الاتصالات فى جميع أنحاء العالم للانضمام إلى هذه المبادرة للمساعدة فى إطلاق تكنولوجيا الاتصالات لإنقاذ الأرواح.ونوهت منظمة الصحة العالمية إلى أن وباء كورونا هو أول جائحة فى تاريخ البشرية حيث يتم استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع للحفاظ على سلامتهم واتصالهم أثناء التباعد الجسدي.