ارتفاع إصابات كورونا بـ«صفط تراب» في الغربية لـ41 حالة

كشف مصدر مُطلع داخل مديرية الصحة والسكان بالغربية، اليوم، عن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» فى قرية «صفط تراب»، التابعة لمركز المحلة، إلى ٤١ حالة، وذلك بعد ظهور حالتين جديدتين، مؤكدًا عدم رفع العزل المفروض على القرية إلا بعد استقرار الوضع.

وقال أحمد محسن، أحد أهالى القرية: «جميعنا ملتزم بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية، ولا أحد يخرج أو يدخل من القرية، على أمل أن نمر من هذه الغمة، والمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى تعمل على توفير السلع الضرورية والمطهرات، وأنا وغيرى الكثير من شباب القرية نسهم فى عملية تطهير الشوارع والمنشآت العامة والمنازل».

وأشار المصدر إلى تسجيل ١٨ حالة إيجابية فى ٤ قرى أخرى، بداية من قرية «العامرية» التابعة لمركز المحلة أيضًا، التى تم التأكد من إيجابية تحاليل سيدة بها، ليصل عدد المصابين فيها إلى حالتين بعد تأكد إصابة زوج السيدة، إلى جانب ٣ حالات جديدة فى قرية «القيصرية»، بالمركز ذاته، ليرتفع عدد المصابين فى القرية إلى ٤ حالات إيجابية تم إيداعهم مستشفى العزل فى كفر الزيات.

كما أثبتت التحاليل إصابة ٤ حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» فى «عزبة بربر»، بمركز المحلة الكبرى، وتم إجراء عزل جزئى على المنطقة التى حدثت بها هذه الإصابات، وجار فحص جميع المخالطين، فيما ارتفع عدد الحالات الإيجابية فى قرية «كفر كلا الباب»، التابعة لمركز السنطة، إلى ٨ حالات، بعد ثبوت إيجابية تحاليل حالتين، وسط اتجاه لوضع القرية تحت العزل حال ثبوت إصابات بين المخالطين.

واستقبلت المدينة الجامعية فى «سبرباى» التابعة لجامعة طنطا، ٦٠ من الحالات المصابة المستقرة، حتى الآن، وسط تسابق الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدنى، مع الجهات الحكومية، فى تجهيز المدينة وتحويلها لفندق ومستشفى عزل للحالات المستقرة أو التى تشهد تحسنًا مستمرًا.

وتواصل أجهزة الغربية فى دعم القرى التى تعرضت للإصابة، وتضافرت جميع جهود الأجهزة المعنية مع جهود المجتمع المدنى من أجل التزام أهالى القرى المعزولة داخل منازلهم، وعمل الجميع على توفير مستلزماتها.

وأعلنت أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى الغربية، عن تجهيز ١١٠٠ كرتونة سلع غذائية، و٣٥٠ كيس مطهرات، لتوزيعها فى قافلة لأهالى قرية «كفر جعفر»، التابعة لمركز بسيون، كمرحلة أولى.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز هذه المساعدات بالاشتراك ودعم من بعض الجمعيات الأهلية فى مركز بسيون، ومؤسسة «مصر الخير»، لافتة إلى تشكيل لجنة لتسلم محتويات التبرعات، تمهيدًا لتسليمها للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من تداعيات «كورونا».

وتم تطبيق الحجر الصحى على قرية «كفر جعفر»، بعد وصول عدد المصابين بفيروس «كورونا» فى القرية إلى ١٢ حالة، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الحجر الصحى فى كفر الزيات.

