عدد وفيات كورونا في فرنسا يتجاوز 20 ألفا

تجاوزت عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 20 ألفا، بعد تسجيل 547 حالة وفاة جديدة.واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يفاقم الانقسامات العالمية والخصومة الصينية الأميركية، ويُضعف في نهاية المطاف التعددية الدولية.وقال في مقابلة مع صحيفة "لو موند" نُشرت الاثنين "أخشى أن يصبح عالم ما بعد الوباء مشابهًا كثيرًا لعالم ما قبله، لكن أسوأ"، مضيفا "يبدو لي أننا نشهد تفاقم الانقسامات التي تقوّض النظام العالمي منذ سنوات. الوباء يمثّل استمرارية الصراع بين القوى من خلال وسائل أخرى".وقال الوزير الفرنسي "إن الموجود الآن هو التشكيك القديم عينه بتعددية الأطراف"، إذ إن الولايات المتحدة سبق أن علقت تمويلها للعديد من المنظمات الدولية في ظلّ رئاسة ترامب، متابعا "هذا الصراع بين القوى هو تنظيم علاقات القوة الذي كنا نشهده قبل الأزمة الصحية مع تفاقم الخصومة الصينية الأميركية".