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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 41 ألفًا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:36 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى أكثر من 41 ألف شخص، اليوم الإثنين، في حين تجمع محتجون ببعض عواصم الولايات للمطالبة بإنهاء مبكر لإجراءات العزل العام بينما نصح مسئولون بتوخي الحذر حتى إتاحة المزيد من أدوات الكشف.

ودفعت إجراءات إلزام الناس بالبقاء في المنازل لإبطاء انتشار الفيروس الاقتصاد إلى التوقف وأجبرت أكثر من 22 مليون شخص لطلب إعانات بطالة الشهر الماضي.

وتسجل الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر بـ756 ألف حالة وما يزيد على 41150 وفاة نصفهم في ولاية نيويورك، وفقًا لإحصاء رويترز.

وتميل حالات الإصابة والوفيات للتراجع في عطلات نهاية الأسبوع، وزادت الوفيات بواقع 1500 حالة يوم الأحد، و1800 يوم السبت، وفقًا لإحصاء رويترز، وسجلت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا للوفيات اليومية بلغ 2806 يوم الأربعاء.

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