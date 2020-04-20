أرملة الطبيب أحمد اللواح توضح تفاصيل إصابتها وأسرتها بكورونا

كشفت أمل عرفة أرملة الشهيد الدكتور أحمد اللواح، تفاصيل انتقال العدوى لها من زوجها الراحل، قائلة إنها كانت تدخل له الغرفة وتقدم له العصائر، وتقيس درجة الحرارة، وكانت تتناوب عليه هي وابنتها، ولم تكن تتوقع أنه مصاب بفيروس كورونا.وأضافت خلال لقاء مع مراسل برنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أنه كان يطلب منها ارتداء الجوانتي، وهي تتعامل معه.وأردفت: "حاولت أعزل ابني، وهو أكد عليا ألبس الكلافز، لو بديله حقنة أو أدخله حاجة"، وأشارت إلى أنه عندما اشتد المرض عمل أشعة، وظهر تليف في الرئة.وتابعت: "بنتي قالت لي تعالي نعمل مسحة لكني رفضت، حضرت الدفنة، وهي عملت مسحة طلعت إيجابية، واترجتني أعمل مسحة، علشان كده نزلت البوست على فيسبوك، المحافظ أرسل فريق طبي وعمل مسحة، ابني طلع سلبي، وأنا إيجابي، مكثت 20 يوما في العزل، بينما مازلت بنتي في العزل، وحالتها أصعب مني".وعن أعراض الإصابة بالفيروس، قالت: "حرقان في العين، جفاف شديد، احتقان في الزور، الأنف مسدودة، أتمنى محدش يجربها، وأتمنى الناس تقعد في بيوتهم".