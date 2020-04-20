انهيار تاريخي لسعر البترول الأمريكي

واصلت أسعار النفط الأمريكي خسائرها خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، وسجلت أدنى مستوى لها منذ 34 عامًا، حيث تراجعت بنحو 80% ليهبط خام "نايمكس" دون الـ5 دولارات، بسبب تخمة المعروض وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء المعروض من الخام.وتهاوى سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مايو المقبل بنسبة 80% مسجلًا 4.8 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1986، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 7% ليهبط إلى 26.53 دولار للبرميل.ولا يزال المستثمرون قلقين من التراجع المستمر في الطاقة التخزينية للنفط والتي تشهد هبوطًا حادًا بفعل تخمة الإمدادات مقابل تراجع حاد للطلب على الخام جراء تفشي فيروس كورونا.