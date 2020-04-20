تشيلي تسجل 419 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الإثنين، تسجيل 419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات المؤكدة على الصعيد الوطني إلى 507. 10 حالة.وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن الوزارة أعلنت اليوم، عن وفاة 6 أشخاص، ليصل مجموع الوفيات إلى 139 شخصا.وأشارت إلى أنه تم إجراء 5178 اختبارا، أمس الأحد، وأن عدد المرضى في العناية المركزة 377 مريضًا منهم 296 على أجهزة التنفس الصناعى، بينهم 92 في حالة حرجة.