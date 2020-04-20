موسيقى فقط.. «النهاية» ليوسف الشريف بتوقيع هشام خرما
الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:23 م
منار إبراهيمطباعة
قرر صناع مسلسل "النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف، عمل تتر المسلسل موسيقى فقط بدون كلمات، بتوقيع الموسيقار هشام خرما.
وكشف "خرما"، في لقاء تليفزيوني، عن كواليس وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، حيث فضل أن تكون إلكترونية لتناسب أجواء العمل التي تدور في المستقبل، وأعلن عن أن تتر العمل لن يكون بكلمات ولكن مجرد موسيقى فقط من تلحينه، وكشف عن أن هذا العمل أولى تجاربه الموسيقية بالأعمال الدرامية.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل التكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي، ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياته لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة.
ويشارك في بطولة "النهاية" عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق ومحمد لطفي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة "سينرجي". شاهد
وكشف "خرما"، في لقاء تليفزيوني، عن كواليس وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، حيث فضل أن تكون إلكترونية لتناسب أجواء العمل التي تدور في المستقبل، وأعلن عن أن تتر العمل لن يكون بكلمات ولكن مجرد موسيقى فقط من تلحينه، وكشف عن أن هذا العمل أولى تجاربه الموسيقية بالأعمال الدرامية.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل التكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي، ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياته لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة.
ويشارك في بطولة "النهاية" عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق ومحمد لطفي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة "سينرجي". شاهد