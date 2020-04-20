استطلاع للأمم المتحدة: دعم شعبي ساحق للتعاون الدولي لمواجهة كورونا

كشف استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للمنظمة، واشتمل على بيانات من 186 دولة حول العالم، أن هناك دعما شعبيا ساحقا للتعاون الدولي منذ بدء انتشار فيروس كورونا حول العالم.وأشارت الأمم المتحدة - في تقرير وزعته في جنيف اليوم الإثنين - إلى أن البيانات الأولية التي جمعتها خلال الفترة من أول يناير 2020 إلى 24 مارس الماضى، كشفت عن موافقة 95 % من المسطلعين على ضرورة أن تعمل البلدان معا لإدارة التوجهات العالمية مع ارتفاع ملحوظ في التأييد في أواخر شهر فبراير، أي مع انتشار الاضطرابات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.وقالت المنظمة الدولية، إن هذا يعد أكبر عمل لجمع الرأى العام حول العالم، والوقوف على الحلول المطروحة للتحديات العالمية، موضحة أن المناخ والبيئة تصدرا قائمة القضايا التى ستؤثر بشكل أكبر على مستقبل البشرية والتى حصلت على ردود كبيرة تصل إلى ضعف أي قضية أخرى.وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن الأولويات الخمس الكبرى التي أظهرها الاستطلاع تمثلت فى حماية البيئة وحماية حقوق الإنسان وخفض الصراعات والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية وعدم التمييز.