أمير رمسيس ينتهي من مونتاج «حظر تجول»

انتهى المخرج أمير رمسيس من مونتاج فيلمه الجديد "حظر تجول"، والذي انتهى من تصويره فبراير الماضي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال رمسيس، إنه انتهى من مونتاج فيلمه كاملا، فيما يواصل حاليا متابعة وضع الموسيقى التصويرية، مضيفا أن جهة الإنتاج لم تحدد حتى الآن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.وتابع رمسيس، أن الفيلم يتتبع قصة فاتن بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ بشعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذي أجبرها على قضاء ليلتها عند ليلى، والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى."حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، وتصوير عمر أبودومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.