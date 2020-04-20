رئيس «دفاع البرلمان»: ذكرى تحرير سيناء جزء من تاريخ مصر

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن ذكرى تحرير أرض سيناء الذى يوافق يوم 25 أبريل المقبل، تعد جزءا من تاريخ الدولة المصرية، خاصة أن سيناء جزء من أرض الدولة المصرية، وفي عمق التاريخ، والتى شهدت على أرضها الكثير من الحروب والحملات من القوات الخارجية التى كانت تستهدف الدولة المصرية.وأضاف "رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مساحة أرض سيناء مساحتها حوالى 60 ألف كيلو متر بربع، وبها العديد من المعالم التاريخية، مشيرًا إلى أن الشعب السيناوى جزء من الشعب المصرى، قائلا: "تحية لشهداء وجنود الشعب المصرى الأوفياء الذين استشهدوا فى كافة العمليات لحماية الدولة المصرية وشعبها، والذين قاموا بمواجهة التحديات ومخططات الأعداء".