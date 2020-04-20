برلماني مهاجما «زيدان» و«الهلالي»: نحتاج لملاحقة أصحاب الفتاوى الشاذة

رفض النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ، تصريحات سعد الدين الهلالي ويوسف زيدان التي أوجبوا فيها الإفطار في شهر رمضان هذا العام، بحجة أن الصوم يؤثر على المناعة وبالتالي فرص أكبر للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه كلام عار تماما من الصحة ورأيهم لا يتخطى شخصيهما.وأضاف الجندي، أن هؤلاء ينطبق عليهم قول الرسول "إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة"، متسائلا "ما تخصص "الهلالي" و"زيدان" حتى يتحدثوا عن الأمراض، فلم يدرسوا في كلية الطب وليس لهم علاقة بعلم الفيروسات، فالرسول الكريم حث الإنسان على الصوم وقال "صوموا تصحوا"، وقد أثبت العلم صحة هذا الحديث، والإفطار لا يكون إلا بأمر من طبيب متخصص ونحن نجل ونقدر العلم والعلماء، مؤكدا أن يوسف زيدان دائما مايثير اللغط ويتحدث في مسائل دينية ثابتة، فقد ادعى أن المسجد الأقصى لا يوجد في فلسطين بل في واد بين الطائف ومكة يسمى "الجِعِرَّانة" وإليه كان الإسراء، أما المعراج عنده لا أصل له ومثله سعد الدين الهلالي، الذي أثار جدلًا فقهيًا بتأييده قرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والذي أقرته الحكومة التونسية بشكل رسمي.وأكد الجندي، أن الدولة لها مصادر رسمية لإصدار الفتوى ممثلة في دار الإفتاء والأزهر الشريف والأوقاف، والتجريم يقع على كل من يفتي دون صفة رسمية.وطالب عضو مجلس النواب، البرلمان بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة والوزارات المعنية، وتطبيق القانون على الإفتاء دون رخصة أو صفة، وإلا اختلط "الحابل بالنابل".