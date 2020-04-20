رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اتحاد من أجل المتوسط»: 15 مدينة معرضة لخطر الفيضانات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:58 م
الفيضانات
الفيضانات
أ ش أ
طباعة
حذر الاتحاد من أجل المتوسط، ​اليوم، من أن وضع منطقة حوض المتوسط مثير للقلق لكونها ضحية الاحتباس الحراري العالمي الذي يصل فيها بشكل أسرع بنسبة 20٪ من المتوسط ​​العالمي، ومن أن حوالي 15 مدينة ساحلية كبرى معرضة لخطر الفيضانات، ما لم يتم اتخاذ تدابير تكيف أخرى وفقا للتقارير والتقديرات.

وذكر الاتحاد - في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستشاري الذي عقده عبر وسائل الاتصال حول مستقبل الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشارك فيه أكثر من 100 خبير وممثل من المنظمات الدولية - أن النقل البحري يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الأزرق في منطقة المتوسط، من حيث النمو والعمالة ومع ذلك فهو مسؤول عن 10٪ من التلوث البحري و3٪ من انبعاثات ملوثات الهواء.

ونبه الاتحاد، بأنه يتم إلقاء حوالي 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في المياه كل عام، مشيرًا إلى ازدياد استهلاك البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة بسبب أزمة تفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، مضيفًا، أنه ومن أجل مواجهة كل تلك التحديات قد عقد ​​هذا الاجتماع الافتراضي لبحث كيفية مواجهة تلك التحديات.

وتابع البيان، أنه وبالنظر إلى عواقب جائحة فيروس "كورونا"، فقدم الخبراء المشاركون، في هذا الاجتماع، ما يقرب من 350 توصية في قطاعات رئيسية مثل الحوكمة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والطاقات المتجددة والقمامة البحرية، والوظائف الزرقاء والأمن والمراقبة، كما تم التشاور حول الموضوعات ذات الأولوية التي تم تحديدها مع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بدءًا من الإدارة البحرية إلى التوظيف، بما في ذلك الغذاء المستدام، والسياحة، والنقل البحري، والتكيف مع تغير المناخ.

وحدد هذا الاجتماع الاستشاري الاحتياجات والمساعدة التقنية العاجلة لبلدان البحر المتوسط، وأكد أن منطقة المتوسط،هي واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، حيث تستقبل نحو 300 مليون سائح كل عام، وتمثل السياحة القطاع الرائد في الاقتصاد الأزرق من أجل توفير الدخل وخلق فرص العمل في الحوض، كما أنها محرك لريادة الأعمال بين الشباب ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المشاركون بالاجتماع على أنه سيتعين على دول الاتحاد، أكثر من أي وقت مضى، أن تضع البحر المتوسط كوجهة سياحية "خضراء" بحق، من أجل الاستمرار في تمكين النمو المستدام في هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة فيروس "كورونا".

موضوعات متعلقة

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

تفاصيل خطيرة في "ورقة" حسم مصير حمدي النقاز

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

السفارة المصرية بالجزائر: رحلة جوية لإعادة العالقين الخميس المقبل

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

realme تكشف النقاب عن سلسلة هواتفها التي طال انتظارها realme6 وrealme 6 Pro

بالتمارين الرياضية.. «أحمد» يحارب كورونا في الحجر الصحي (فيديو)

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظات مصر وأول يوم في رمضان 2020

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان

وفاة الشاعر السوري سهل حسن الزهيري