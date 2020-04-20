«اتحاد من أجل المتوسط»: 15 مدينة معرضة لخطر الفيضانات

حذر الاتحاد من أجل المتوسط، ​اليوم، من أن وضع منطقة حوض المتوسط مثير للقلق لكونها ضحية الاحتباس الحراري العالمي الذي يصل فيها بشكل أسرع بنسبة 20٪ من المتوسط ​​العالمي، ومن أن حوالي 15 مدينة ساحلية كبرى معرضة لخطر الفيضانات، ما لم يتم اتخاذ تدابير تكيف أخرى وفقا للتقارير والتقديرات.وذكر الاتحاد - في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستشاري الذي عقده عبر وسائل الاتصال حول مستقبل الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشارك فيه أكثر من 100 خبير وممثل من المنظمات الدولية - أن النقل البحري يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الأزرق في منطقة المتوسط، من حيث النمو والعمالة ومع ذلك فهو مسؤول عن 10٪ من التلوث البحري و3٪ من انبعاثات ملوثات الهواء.ونبه الاتحاد، بأنه يتم إلقاء حوالي 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في المياه كل عام، مشيرًا إلى ازدياد استهلاك البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة بسبب أزمة تفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، مضيفًا، أنه ومن أجل مواجهة كل تلك التحديات قد عقد ​​هذا الاجتماع الافتراضي لبحث كيفية مواجهة تلك التحديات.وتابع البيان، أنه وبالنظر إلى عواقب جائحة فيروس "كورونا"، فقدم الخبراء المشاركون، في هذا الاجتماع، ما يقرب من 350 توصية في قطاعات رئيسية مثل الحوكمة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والطاقات المتجددة والقمامة البحرية، والوظائف الزرقاء والأمن والمراقبة، كما تم التشاور حول الموضوعات ذات الأولوية التي تم تحديدها مع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بدءًا من الإدارة البحرية إلى التوظيف، بما في ذلك الغذاء المستدام، والسياحة، والنقل البحري، والتكيف مع تغير المناخ.وحدد هذا الاجتماع الاستشاري الاحتياجات والمساعدة التقنية العاجلة لبلدان البحر المتوسط، وأكد أن منطقة المتوسط،هي واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، حيث تستقبل نحو 300 مليون سائح كل عام، وتمثل السياحة القطاع الرائد في الاقتصاد الأزرق من أجل توفير الدخل وخلق فرص العمل في الحوض، كما أنها محرك لريادة الأعمال بين الشباب ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.وشدد المشاركون بالاجتماع على أنه سيتعين على دول الاتحاد، أكثر من أي وقت مضى، أن تضع البحر المتوسط كوجهة سياحية "خضراء" بحق، من أجل الاستمرار في تمكين النمو المستدام في هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة فيروس "كورونا".