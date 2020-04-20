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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تدشن مبادرة «رمضان نفحات ورحمات».. وتطلق حملة لتوزيع «سلال الإفطار»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:56 م
السعودية
السعودية
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة "رمضان نفحات ورحمات" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحث السديس - خلال تدشينه المباردة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين- الجميع على العمل والإخلاص فيه لله عز وجل والدعاء، بأن يرفع عنا هذا البلاء، داعيًا إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي أقرتها السعودية لأن فيها مصلحة للبلاد والعباد.

كما وجه السديس بإطلاق مبادرة توزيع "سلال الإفطار الرمضانية"، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاءت المبادرة لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين التي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ والعمل قائم لتحويلها إلى سلال تشتمل على إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجرى توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "بِرًا بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لهذه المبادرات.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دشنت خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات انطلاقًا من دورها الاجتماعي والانساني، لتؤكد من خلال ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة وراحة المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

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