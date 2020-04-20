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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو غلاب: نجاح مواجهة كورونا يرجع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:53 م
عمرو غلاب، عضو لجنة
عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية
كريمة ابو زيد والسيد السعدنى
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أشاد عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، بالتحركات التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن ما قامت به مصر من إجراءات وما تشهده من تنسيق عال المستوى بين كافة الجهات نال تقدير وإشادة العديد من المؤسسات الدولية.

وقال غلاب: "إتاحة التمويل اللازم بهذا الشكل لكافة القطاعات في مواجهة الفيروس، وكذلك تعويض المضارين مثل العمالة غير المنتظمة، وكذلك تأجيل بعض الاستحقاقات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي اتخذته القيادة السياسية في نوفمبر 2016".

ولفت النائب، إلى أنه في ظل الأزمة التي تعاني منها أغلب دول العالم نجحت مصر في تمويل كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونان مؤكدا أن التعامل مع هذه الأزمة جاء بفضل بعض العوامل المتمثلة في الطفرة الخاصة بالبنية التحتية التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية.

وقال: "هذه المشروعات الكبرى التي تم إنجازها حققت إصلاحا اقتصاديا كبيرا نال إشادة دول العالم، لاسيما شهادة صندوق النقد الدولي والتي أكدت أن مصر هي الدولة السادسة من بين 18 دولة تحقق اقتصادا ناميا وواعدا في هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة".

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أنه بفضل القرارات الجريئة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومن بينها تحرير سعر الصرف، نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو أعلى مع تحقيق احتياطي استراتيجي من العملة الصعبة، وهو ما ظهر جليا في أزمة كورونا التي نعيشها وما تطلبته من إجراءات استلزمت وجود ملاءة مالية كبيرة.

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