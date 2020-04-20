«المتحدة» تحتفل بشم النسيم وتشيع البهجة حول مستشفيات العزل

أرسلت الشركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، اليوم الإثنين، قافلة لتستقر إلى جانب إحدى مستشفيات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لبث الأغاني والتحية لهم عبر ميكروفونات من خارج المستشفى.يأتي هذا تضامنًا مع المصابين ولرفع روحهم المعنوية في أعياد الربيع والترفيه عنهم في فترة الحجر الصحي، متمنية لهم الشفاء.وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة، إنَّ ذلك النشاط يأتي من منطلق حرص الشركة على تحية جيش مصر الأبيض وكل العاملين في القطاع الطبي خاصة من يعملون في مستشفيات العزل والذين يقفون في المقدمة بمواجهة فيروس كوفيد.وتفاعل المرضى والعاملون بالمستشفى مع جو الربيع الترفيهي الذي تمَّ بثه من خارج المستشفى.وأشار «صالح» إلى أنَّ هذه اللفتة بناء على قرارات إدارة الشركة برئاسة تامر مرسي والذي حرص على تدشين أكثر من مبادرة لجيش مصر الأبيض ومتابعته لحالة المصابين في مستشفيات العزل ومن هنا كان الحرص على الترفيه عنهم جزء من المسؤولية المجتمعية لمجموعة المتحدة.