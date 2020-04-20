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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان مبررا فشله: نجحنا في منع تحول كورونا إلى كارثة بتركيا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:49 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن حكومته نجحت في منع تحول وباء كورونا إلى كارثة بفضل التزام الشعب بالتدابير إلى حد كبير، في محاولة لتبرير تفشي المرض على نطاق واسع.

وسجلت تركيا أكثر من 85 ألف إصابة بالوباء وأكثر من ألفي حالة وفاة لتتخطى إيران وتحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث الإصابات.

ونفى أردوغان في كلمة له مساء اليوم عقب اجتماع حكومي إنه لا يوجد ازدحام غير طبيعي في مستشفيات تركيا وأنهم يمتلكون مخزونا كبيرا من الأدوية الحيوية وشركاتهم بدأت بتصنيعها محليا.

وأكد أردوغان أن الحجر الصحي ما يزال مفروضا على 239 حيا وبلدة ومنطقة سكنية لكسر سرعة انتشار الفيروس

وأضاف أردوغان: «بدأنا نجني ثمار التدابير التي اتخذناها لمكافحة جائحة كورونا، وسنستمر خلال الفترة المقبلة بفرض حظر تجول نهاية الأسبوع بشكل لا يعيق الإنتاج في مجالات الزراعة والصحة والغذاء».

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