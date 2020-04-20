مسؤول بـ«الضرائب»: مشروع قانون لتقسيط استحقاقات 10 قطاعات
الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:48 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال طلعت عبدالسلام، مدير عام الفحص بمصلحة الضرائب، إنه من المهم الحفاظ على ركيزة مجتمع رجال الأعمال لأنهم يقومون بأدوار تمويل الخزانة العامة على مستوى اقتصاد الدولة وتشغيل نسبة كبيرة من العمالة.
وأضاف عبدالسلام، في حواره ببرنامج "الأفوكاتو" مع الإعلامي أيمن عطا الله المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مجلس الوزراء سيوافق على مشروع قانون بمد أجل تقديم الإقرار الضريبي أو أجل سداد الضريبة.
وأشار عبدالسلام إلى أن المشروع المقدم يتضمن القطاعات التي تسدد مستحقات الضرائب علي أقساط، وهي 10 قطاعات تأثرت بأزمة تفشي فيروس كورونا، وهي الطيران، السياحة، الآثار، شركات المقاولات، المستشفيات، شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الصناعية، واستبعاد الشركات الدوائية والغذائية التي لم تتأثر بالأزمة. شاهد
وأضاف عبدالسلام، في حواره ببرنامج "الأفوكاتو" مع الإعلامي أيمن عطا الله المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مجلس الوزراء سيوافق على مشروع قانون بمد أجل تقديم الإقرار الضريبي أو أجل سداد الضريبة.
وأشار عبدالسلام إلى أن المشروع المقدم يتضمن القطاعات التي تسدد مستحقات الضرائب علي أقساط، وهي 10 قطاعات تأثرت بأزمة تفشي فيروس كورونا، وهي الطيران، السياحة، الآثار، شركات المقاولات، المستشفيات، شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الصناعية، واستبعاد الشركات الدوائية والغذائية التي لم تتأثر بالأزمة. شاهد