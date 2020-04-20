«مستثمرو العاشر» تطهر المنطقة الصناعية لمواجهة كورونا

قال الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية قامت بحملة لتعقيم وتطهير المنطقة الصناعية بالمدينة، إضافة إلى التزام أصحاب المصانع بتنفيذ كافة الإجراءات لسلامة العمال.وأكد عارف في تصريح لـ"الدستور"، أن صناع المنطقة ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم تقسيم العمل داخل المصانع إلى 3 ورديات لتخفيف أعداد العمال دون التأثير على طاقة الإنتاج.وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مستثمري المنطقة عقدوا لقاء مع محافظ الشرقية لتسهيل انتقال العمال أثناء ساعات الحظر.