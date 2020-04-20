«تحدي الخير» تسلم تنسيقية شباب الأحزاب مواد غذائية لتوزيعها على المحتاجين

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم استلام مجموعة من المواد الغذائية من مبادرة "تحدي الخير" لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمتضررة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأعرب الدكتور حازم عمر عن خالص شكره وتقديره للقائمين على مبادرة "تحدي الخير" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهودهم ومواقفهم المستمرة من أعمال توعوية وتطوعية وتقديم أشكال مختلفة من المساعدات منذ بدء أزمة كورونا، مجددا شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الدعم الكامل للمتضررين خلال الأزمة.