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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب تركي: إصابات كورونا تتراوح من 650 ألفا إلى مليون

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:47 م
كورونا
كورونا
آية حسني
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أكد الطبيب التركي الشهير سيردار سافاش، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يتراوح من 650 ألفا إلى مليون إصابة، لافتا إلى أن زيادة عدد الإصابات تتماثل مع الوضع بإسبانيا وإيطاليا، إلا أن معدل الوفيات أقل مقارنة بتلك الدول والسبب أن بلاده بها معدل الشباب أعلى من الدولتين، وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».

واعتبر «سافاش» في حوار مع صحيفة «سوزجو» أن إجراءات الحكومة التركية لمواجهة كورونا جاءت متأخرة، قائلًا «هناك إثبات أن العدد يتراوح بين 650 ألف حتى مليون إصابة في تركيا الآن، وأشعر بالقلق حيال أن تتخطى الأرقام سعة نظامنا الصحي، وهناك وفيات كثيرة بإسطنبول خلال شهر مارس وأبريل، نصف تلك الوفيات سجلت نتيجة فيروس كورونا المستجد».

وأشار إلى أن الحكومة التركية لم تستطع استغلال الوقت الثمين الذي اكتسبته لأخذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا سيستمر في الارتفاع وأن تركيا أمامها أسابيع أخرى للوصول إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.

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