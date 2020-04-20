«عربية النواب»: أردوغان يشغل العالم عن أزمات تركيا بالإرهاب في ليبيا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، والتي أكد فيها أن الأتراك يقومون بحشد الأفراد والمعدات لتنفيذ مهمة الهجوم على "ترهونة" الليبية، وإلقاء القبض على عشرات الأسرى والحصول على معدات تركتها الميليشيات بعد هروبها من أرض المعركة، تؤكد بكل جلاء طلوع النظام الإرهابي التركي ممثلًا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان في كل العمليات الإرهابية والإجرامية داخل ليبيا.واستنكر أباظة استمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، معلنًا رفضه لتشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق عن استعدادها للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي والحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنماية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد.وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء استمرار القتال بين حكومة الوفاق والجيش الوطني حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي وحتى يتم تجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الاقتصادية والمنشآت الصحية أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان أو ممارسة أي أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي عن الأوضاع المأساوية داخل ليبيا جعل النظام التركي يستمر في سياساته الإرهابية والإجرامية داخل الأراضى الليبية على الرغم من انتشار فيروس كورونا داخل تركيا وزيادة حدة المعارضة التركية للنظام التركي، الذي يحاول صرف أنظار العالم عن تدهور الأوضاع والفيروسات السياسية والاقتصادية والإنسانية داخل بلاده من خلال استمراره في عملياته الإرهابية داخل ليبيا.