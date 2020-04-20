«الصحة العالمية»: لم نخفي معلومات عن كورونا

أكد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لم تخفي عن الولايات المتحدة الإمريكية إي معلومات عن فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك عقب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بمحاباة الصين وإدارة الأزمة بشكل سيء.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بممارسة "التعتيم" بشأن فيروس كورونا، والفشل في تعاملها مع الجائحة.