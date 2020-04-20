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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المسماري: ‎الجيش الليبي يواجه تركيا والقاعدة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:09 م
جريدة الدستور
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كشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن حشد تركيا للميليشيات والأسلحة لتنفيذ هجوم على مدينة ترهونة الليبية حيث قامت بنقل أسلحة شملت طائرات استطلاع تشويش ومقاتلات أخرى هجومية، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية. 

وكشف المسماري أن أردوغان استفاد من الهدنة المعلنة في يناير الماضي ونقل الإرهابيين إلى ليبيا لتنفيذ مهام إرهابية ضد الجيش الليبي. 

وأوضح أن تركيا وتنظيم القاعدة وراء تحرك المليشيات في كافة ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي، مؤكدًا أن الجيش مستمر في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود الليبية مع تشاد والتي تستغلها عناصر القاعدة لدعم ونقل الميليشيات إلى ليبيا. 

وأكد المسماري تصدي الجيش للعدوان التركي حيث أسقط عدة طائرات في محاور القتال وقبض على عدد من المرتزقة، وحرر أراضي واسعة كانت تسيطر عليها الميليشيات. ‏

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