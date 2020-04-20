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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:01 م
برامج الإذاعة
برامج الإذاعة
جمال عاشور
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تستعد الإذاعة المصرية لشهر رمضان الكريم بحزمة من البرامج والمسلسلات الدرامية المميزة، تحت إشراف محمد نوار، رئيس الإذاعة، والتي جاءت لتشبع حاجة المستمعين الذين يحرصون دومًا على متابعة الراديو طوال الشهر الكريم.

ومن البرامج المميزة التي ستقدم في هذا الشهر الكريم، برنامج "كاتب وكتاب" والذي سيذاع يوميًا طوال رمضان على إذاعة القاهرة الكبرى.

ويعد هذا البرنامج الكاتب والمفكر الدكتور طارق منصور، ويشترك في تقديمه مع الإذاعية منال أبو الوفا، مديرة إذاعة القاهرة الكبرى.

يتناول البرنامج يوميًا كتابًا من الكتب الثقافية المختارة بعناية كي تسد رمق المستمع، حيث يقدم وجبة ثقافية خفيفة قبل الإفطار، يسبح فيها الدكتور طارق منصور مع الكتاب وكاتبه، لنتعرف معه على عدد من الكتب في الموسيقى، والشعر، والفن، والأدب، والرحلات، والتاريخ، وكتب التراث وغيرها من المؤلفات التي تساهم في توسيع دائرة الثقافة بين المواطنين، والعمل على بناء الفكر الجمعي على أسس رصينة.

البرنامج لا يقتصر على تقديم الكتب العربية فحسب؛ بل يمتد أيضًا لتقديم الكتب المكتوبة بلغات أجنبية كالانجليزية والفرنسية وغيرهما، غير المتاحة للقاريء العادي، سواء كانت صادرة في الشرق أم في الغرب.

وتأتي هذه البادرة لإعادة الكتاب إلى مكانته المستحقة ثانية بين القراء، وحثهم على السعي وراء المعرفة أينما كانت، والتعرف على أحدث الإصدارات سواء في مصر أم خارجها؛ وبهذا تسهم الإذاعة في إيصال الكتاب إلى مستمعيها عبر الأثير أينما كانوا.

يذكر أن الدكتور طارق منصور كان له برنامج في الإذاعة المصرية يذاع طوال شهر رمضان الماضي تحت عنوان علي باب مصر، كانت له أصداء طيبة بين المستمعين، شاركه فيه الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة، وقدمته منال أبو الوفا.

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