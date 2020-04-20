المجر تستعد لـ«عودة الحياة الطبيعية»

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الإثنين، إنه يتوقع أن يقدم خطة في وقت مبكر من الشهر المقبل للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد إجراءات العزل العام في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية (إم.تي.آي).ونقلت الوكالة عن أوربان قوله: "إنه بحلول الثالث من مايو ستكون المجر مستعدة للتعامل مع أي ارتفاع في عدد المصابين بالعدوى، ومن ذلك الحين فصاعدا يمكنها أن تدرس سبل العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا".