«صفر مخالفات» في شم النسيم بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، شواطئ وطرق غرب الإسكندرية، وذلك لرصد ومتابعة تنفيد الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخدتها الحكومة خلال احتفالات أعياد شم النسيم، والتي تمثلت في إغلاق جميع الطرق المؤدية للكورنيش وإيقاف المواصلات العامة لمنع تحركات وتجمعات المواطنين حفاظا على صحتهم لمنع انتشار فيروس فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، وكافة الجهات المعنية.وبدأ المحافظ جولته بمنطقة وشواطئ الماكس والدخيلة والبيطاش والهانوفيل، وانتهاء بشاطئ النخيل بمدينة ٦ أكتوبر بالعجمي، للتأكد من خلوها من المواطنين، وتجمعاتهم.وقال المحافظ إنَّ الإسكندرية لم تسجل أي مخالفات للقرارات الحكومية اليوم، وأن المسؤولين مستمرون في جولاتهم على مدار اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء بجميع نطاق المحافظة، لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي تصب في الأساس في صالح المواطن المصري والحفاظ على صحته من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو مخالفات وحلها في الحال.